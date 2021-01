Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sull’organizzazione del Napoli per la vigilia della sfida con il Parma.

Dopo la giornata libera concessa ieri, il Napoli si ritroverà quest’oggi a Castel Volturno per l’allenamento. Dopodiché l’appuntamento è fissato per domani mattina in albergo per la colazione dato che Gattuso ha concesso ai calciatori di trascorrere la serata in famiglia per staccare un po’ la spina.

Comments

comments