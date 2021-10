Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla del possibile rinnovo di Anguissa con il Napoli.

Sembrerebbe che gli azzurri stiano muovendo i primi passi in questo senso ed infatti l’agente del calciatore, Maxime Nana, si troverebbe qui in città. Ricordiamo che il Napoli ha preso Anguissa in prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni.

