Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla della nuova maglia del Napoli per la prossima stagione.

Sembrerebbe che per la prossima stagione non c sarà uno sponsor tecnico e che le maglie saranno prodotte direttamente dal club e disegnate da Giorgio Armani.

Il Napoli vestirà il proprio marchio occupandosi direttamente sia della produzione, affidata alla Onis Swiss, che alla distribuzione.

