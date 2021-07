Corriere dello Sport: Insigne chiederà più dei 5 milioni d’ingaggio attuali per il rinnovo

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla del rinnovo di contratto del capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Sembrerebbe che, come già dichiarato dai diretti interessati, dopo l’Europeo inizieranno la trattative per il rinnovo di un contratto che scade il 30 giugno 2022.

Insigne chiederebbe di più dei 5 milioni d’ingaggio guadagnati attualmente ma De Laurentiis, come detto anche in conferenza stampa, punterebbe ad un ritocco verso il basso per abbassare il monte ingaggi.

Nel frattempo si sarebbero aperte chiacchierate informative e nulla di più con Tottenham e Barcellona.

Fonte Corriere dello Sport

Comments

comments