Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla del rinnovo di Dries Mertens con il Napoli.

Sembrerebbe che De Laurentiis abbia offerto all’attaccante belga un contratto biennale da 4,5 milioni a stagione più 2 milioni di bonus alla firma, per un totale di 12 milioni di euro netti in due anni. Napoli resta la priorità di Mertens nonostante le varie offerte ricevute da Inter e Chelsea. Il presidente De Laurentiis attende la sua risposta sperando in un sì del calciatore.

