Corriere dello Sport: Mertens può essere convocato per Udine, si allunga il recupero di Koulibaly

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si fa il punto sulle condizioni dei calciatori infortunati in casa Napoli.

Per quanto riguarda Mertens, il belga arriverà a Napoli domani e dopo aver fatto il tampone di rito incontrerà lo staff medico martedì a Castel Volturno. Non ci sarà con lo Spezia ma potrebbe essere convocato per la gara di Udine in programma domenica prossima.

Non si può dire lo stesso per Koulibaly per il quale si allungano ulteriormente i tempi di recupero. Non ci sarà con lo Spezia e probabilmente nemmeno con l’Udinese.

