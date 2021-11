Corriere dello Sport: “Napoli, vittoria sporca con la panchina. Evitate le trappole di Colantuono”

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport elogia la vittoria del Napoli contro la Salernitana, una gara ‘sporca’ vita.

Il Napoli ha vinto il derby contro la Salernitana. Una gara sofferta, ‘sporca’. Per un’ora e mezza, Colantuono sparge trappole ovunque, ostruisce le linee e mette in difficoltà il Napoli. Spalletti, senza Osimhen e Insigne, si aggrappa alla panchina. La risolvono Elmas e Petagna entrando in campo dopo la prima ora di gioco.

“La capolista s’è tolta la scimmia dalle spalle, s’è sbarazzata della paura, ed è andata ad attingere da se stessa, da quell’organico che può essere modellabile.”

