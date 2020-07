L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla della trattativa tra il Napoli e Victor Osimhen.

Sembrerebbe che la società azzurra abbia deciso di fare un’ultima offerta al calciatore nigeriano. La proposta è quella di aumentare di un milioni lo stipendio rispetto a quanto accordato in precedenza con i vecchi agenti. Dunque Osimhen al Napoli guadagnerebbe 4 milioni a stagione per cinque anni e non più 3 come proposto in precedenza.

