Corriere dell’Umbria – Suarez ammette di essere stato avvertito dell’esame

Il Corriere dell’Umbria riporta le ultime in merito all’esame-farsa di Suarez, con quest’ultimo sentito dai pm nella giornata di ieri in videoconferenza.

L’attaccante uruguaiano ha ammesso che ha ricevuto le domande dell’esame in anticipo. Ma non è solo questa la novità. A quanto pare, riporta il quotidiano, Suarez ha saputo due giorni prima, dalla Juventus stessa, che dell’acquisto non si sarebbe più fatto nulla.

La Juventus gli avrebbe detto così nonostante il fatto che il 28-29 agosto ci sia stata la firma su un contratto preliminare con il club da parte di Suarez. L’attaccante ha ammesso, di fronte ai pm, che il 14 settembre Paratici lo avrebbe chiamato per fargli sapere che non sarebbe più venuto alla Juventus.

