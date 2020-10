CorrSera – Il Napoli accusato da Lega e FIGC: “Pressioni sull’Asl ma vale il Protocollo”

Il Corriere della Sera in edicola oggi parla approfonditamente della vicenda legata alla mancata partenza del Napoli per il match contro la Juventus.

Il quotidiano riferisce che la posizione di Lega Serie A e FIGC sono contro a quella del Napoli. Già venerdì sera De Laurentiis aveva chiesto il rinvio, data la paura del rischio focolaio nel Napoli dopo ciò che è successo al Genoa; per il quotidiano De Laurentiis avrebbe poi allertato l’amico De Luca, si legge sul quotidiano, per ottenere un favore e non partire in direzione Piemonte.

La tensione è salita ieri sera, quando il Napoli poi non è salito sull’aereo che l’avrebbe portato a Torino. Per la Lega il Napoli ha fatto pressioni sull’Asl e ha interpretato in senso lato la circolare che riguarda l’isolamento fiduciario; infine, il Corriere della Sera prosegue parlando del fatto che la disposizione dell’Asl non può scavalcare il Protocollo FIGC, redatto dal Cts e dal Ministero della Salute. Protocollo che consente, con il tampone effettuato il giorno della partita, ai negativi del gruppo di poter giocare la partita.

