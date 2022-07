Corsa contro il tempo per i lavori al Maradona

Le ditte che stanno lavorando allo stadio Maradona sono impegnate in una corsa contro il tempo per consegnare i lavori per l’inizio della nuova stagione.

Attualmente, qualsiasi cantiere in Italia, ha problemi seri, causa carenza di personale e di materiali che arrivano con il contagocce.

Allo stadio di Napoli, si sta lavorando sulla rampa di accesso dei pullman, al miglio azzurro e agli spogliatoi della squadra ospite.

Filtra una certa preoccupazione, per i termini di consegna che potrebbero dilatarsi.

Difficile, che tutti gli interventi vengano completati in tempo ma la speranza, ovviamente, è che non ci siano problemi per l’esordio casalingo contro il Monza.

Comments

comments