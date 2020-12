CorSera – Caso Suarez, i Pm ipotizzano la corruzione per l’esame-farsa

Il Corriere della Sera in edicola oggi rientra nella vicenda legata al caso dell’esame-farsa di Suarez, in cui è anche indagato Fabio Paratici, dirigente Juve.

Il dirigente della Juventus, Paratici, è indagato per aver fornito ai Pm, l’11 novembre scorso, “false informazioni”. Questo perché rispose “Assolutamente no” alla domanda per cui “si fosse mai interessato attraverso personaggi delle istituzioni o della politica a proposito della possibile acquisizione della cittadinanza italiana da parte di Suarez.”

Ciò non era vero e le dichiarazioni di ieri nel pre-partita del derby contro il Torino lo confermano. Da qui, gli inquirenti si chiedono il motivo della bugia e perché, alla vigilia dell’esame farsa, i rappresentanti della Juventus siano scomparsi. In particolare, perché non rispondevano più quando dal Viminale arrivavano chiamate che spiegavano che l’esame poteva avere esiti positivi in tempi brevi.

Le domande che si pone la Procura sul caso Suarez

Le domande che si chiedono sono: perché la retromarcia repentina? Solo per un cambio di strategia di mercato sull’attaccante o c’erano altre ragioni? Oltre a queste domande, l’indagine della Procura continua anche per trovare una risposta all’ipotesi di corruzione per la prova truccata di Suarez. Su questo, il quotidiano riferisce che ci sono seri indizi per un approfondimento investigativo, “che le violazioni ai rispettivi doveri d’ufficio siano state commesse dagli indagati a fronte di una promessa di utilità, rappresentata dai futuri rapporti contrattuali con la Juventus e dai conseguenti benefici in termini di immagine per l’Ateneo, e di carriera per gli attori dell’operazione Suarez.”

Per chiudere, c’è da capire se questo sia stato un atto frutto di un unilaterale asservilismo dei protagonisti, dato il rilievo e la notorietà degli interlocutori (Suarez e la Juventus). La Procura specifica che per esserci corruzione non c’è bisogno di una promessa da parte di un corruttore; l’esame farsa, infatti, potrebbe essere stato organizzato semplicemente per ottenere benefici per la propria carriera.

