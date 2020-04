CorSera – Coronavirus, 30 progetti per il vaccino. A quando la disponibilità?

Il Corriere della Sera in edicola oggi si sofferma sul Coronavirus e sulla questione vaccino. Da quando sarà disponibile?

Si parte con l’importanza del vaccino, dato che può prevenire la nascita di nuovi focolai una volta che la pandemia si è conclusa. Per quanto riguarda le tempistiche, invece, Guido Russo (direttore Ema) ribadisce che ci vorrà almeno un anno per avere un risultato pronto al via libera.

Ciò che allungherà i tempi, poi, è il processo di produzione e distribuzione, dato che si parla di una distribuzione a livello globale del vaccino per il Coronavirus. Il quotidiano riporta che sono circa 30 i progetti in essere.

Gennaro Ciliberto, direttore scientifico dell’istituto oncologico Regina Elena, biologo molecolare e immunologo, spiega che il vaccino deve fare in modo che il corpo possa produrre gli anticorpi necessari. Il bersaglio in questione è la proteina Spike, che di per sè è innocua, ma che permette al virus di riconoscere le cellule che rivestono bronchi e polmoni.

La sfida consiste nell’estrapolare la proteina e far sì che il corpo produca gli anticorpi adatti. La Moderna di Boston, continua il quotidiano, sembra aver bruciato i tempi ed è quella più avanti; l’altro istituto avanti con le ricerche è l’Inovo, in Massachussets, sostenuta dall’Hic.

Anche in Germania ed in Inghilterra cominciano a portarsi avanti. In Italia è l’azienda biotech Takis ad aver cominciato i primi test sui topi da laboratorio, con risultati attesi per metà maggio e valutati dallo Spallanzani.

