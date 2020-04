CorSera – Coronavirus, fase 2: un possibile calendario per le regioni

Dopo aver illustrato i tempi per il vaccino, il Corriere della Sera parla anche del possibile calendario per la ripresa nella fase 2 dopo l’epidemia da Coronavirus.

In particolare, si parla di una serie di date in cui progressivamente riavviare alcune delle attività. Si parte con quel che già si sa, ovvero dello stare chiusi in casa fino al 13 aprile; dopo questa data, però, alcune imprese potrebbero avere il via libera per la riapertura, con le dovute misure del caso.

Il 26 aprile, poi, è la data della fine del lockdown in Spagna ed il premier Conte ha ribadito che l’Italia sarà molto vigile sui possibili contagi di ritorno, che non può permettersi di avere. Dal 4 maggio dovrebbe partire la vera “fase 2”, ma solo se l’indice Ro è prossimo allo zero; in tal senso saranno decisive le prossime settimane.

Insieme alle regioni, da tale data, si potrà pianificare la riapertura di altre aziende. Turni e fasce orarie per i lavoratori che non sono in smart working ed alcuni negozi potranno riaprire, seppur tenendo conto dell’ingresso scaglionato. Dal 18 maggio, poi, un’altra fase di riapertura di altri negozi.

Possibile che da quest’ultima data potrebbero essere tolte delle restrizioni sulle passeggiate e sui vincoli di non lasciare il proprio Comune. In fondo alla lista delle attività da riaprire ci sono ristoranti, bar e luoghi per eventi che dovranno comunque riorganizzarsi.

Comments

comments