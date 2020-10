CorSera – Coronavirus, prime anticipazioni del nuovo Dpcm

Oggi c’è stato una lunga riunione del Comitato Tecnico Scientifico che ha discusso le indicazioni in arrivo con il nuovo Dpcm.

Il Corriere della Sera, sul suo portale online, riporta quelle che dovrebbero essere le prime nuove direttive. In primis la quarantena dovrebbe essere ridotta da 14 a 10 giorni ed in seconda battuta non ci sarà più l’obbligo del doppio tampone negativo per poter dichiarare un positivo guarito.

Con il nuovo Dpcm, a quanto pare, basterà solo un tampone negativo. In attesa che il tutto sia reso ufficiale.

