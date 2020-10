CorSera – De Laurentiis e Grassani hanno già tutto pronto. Lega e FIGC soddisfatte del verdetto

Il Corriere della Sera parla degli stati d’animo delle due parti dopo la sentenza: quello del Napoli e quello di Lega Serie A e FIGC.

Per quanto riguarda il Napoli, il presidente De Laurentiis e l’avvocato Grassani si aspettavano il k.o. e hanno già pronti tutti i documenti per il ricorso. Il club continuerà a far leva sulla legge ordinaria, ribadendo che gli è stato impossibile partire per Torino dopo le disposizioni di Asl e Regione Campania. Nel caso in cui ci sarà una ulteriore sconfitta alla Corte d’Appello Federale, inoltre, il Napoli è pronto ad andare al Collegio di Garanzia del CONI.

Dall’altra parte, il quotidiano riferisce che Lega Serie A e FIGC sono soddisfatte della sentenza. Ufficialmente non c’è stato alcun commento sulla sentenza, ma la decisione del Giudice Sportivo ribadisce l’importanza del rispetto delle regole e scongiura le fughe di altri club. Oltre ad essere una replica alle parole arrivate dalla politica, dal ministro Spadafora al Cts, chiude il Corriere della Sera.

Comments

comments