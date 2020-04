CorSera e l’ipotesi estrema: 3 punti a partita e Napoli in Europa League

Il Corriere della Sera in edicola oggi parla di un’ipotesi estrema pensata dalla FIGC, in caso non si riprenda il campionato di Serie A. Il Napoli andrebbe in Europa League.

L’intenzione della FIGC è, ovviamente, quella di riprendere il campionato appena si potrà fare. L’ipotesi estrema di cui parla il Corriere della Sera, comunque, vede assegnare 3 punti alle squadre per le partite che mancano, in caso non sia possibile andare avanti, con lo scudetto non assegnato.

Questo vuol dire che le qualificate in Champion’s League saranno le prime quattro (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta); Napoli e Roma, invece, andrebbero in Europa League, con l’Hellas Verona a disputarne i preliminari. Infine, le due retrocesse sarebbero Spal e Brescia.

Comments

comments