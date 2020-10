CorSera – FIGC a Castel Volturno, 4 ore di domande per i medici

Il Corriere della Sera scrive dell’ispezione condotta ieri dalla FIGC al Centro Tecnico di Castel Volturno; ispezione fatta per verificare la “bolla”.

Una giornata non facile quella di ieri per il Napoli a Castel Volturno, dato che quello di ieri era anche il quinto tampone fatto in 9 giorni. Il quotidiano riporta che gli ispettori della FIGC hanno fatto domande e chiesto documenti ed atti per 4 ore. I tre ispettori non hanno tralasciato nulla acquisendo anche atti e documenti relativi alla corrispondenza tra club e azienda sanitaria.

Corrispondenza che riguarda sia quella della giornata di venerdì, dove si scoprì la positività di Zielinski, che quella della giornata di sabato, quando il Napoli ha scoperto il contagio di Elmas; quel sabato, tra l’altro, il club ha ricevuto la disposizione di isolamento domiciliare della squadra e l’annullamento della trasferta di Torino.

