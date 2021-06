CorSera – Italia, premi fino a 400 mila euro in caso di finale

L’edizione odierna del Corriere della Sera parla dei premi che i giocatori dell’Italia potrebbero ricevere in caso arrivino in finale.

In particolare, il montepremi fino alla finale raggiunge i 400 mila euro complessivi per giocatore. Premi concordati dalla Nazionale con i vertici della Federcalcio; per il passaggio ai quarti gli azzurri percepiranno 30 mila euro netti, mentre se raggiungono la semifinale sarà di 150 mila euro netti.

Nel caso in cui l’Italia riesca ad approdare in finale, il premio sarà di 200 mila euro netti per gli azzurri; l’unico premio non svelato, riporta il Corriere della Sera, è quello relativo alla vittoria finale. Motivo? La scaramanzia.

