CorSera – La Lazio viola le regole: partitelle 3 vs 3 in allenamento

Il Corriere della Sera riporta una violazione delle regole da parte della Lazio, con i giocatori che in allenamento hanno svolto partitelle 3 contro 3.

Ad oggi una cosa del genere, in allenamento, non è permessa dato che sono consentiti solo gli allenamenti individuali. Il quotidiano riferisce che, nascosti da una rete, i giocatori allenati da Inzaghi si sono cimentati in sfide 3 contro tre.

Tra i club che più vogliono tornare a giocare, inoltre, c’è proprio la Lazio che sin dal primo momento ha espresso questa sua volontà.

