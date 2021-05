CorSera – Meret potrebbe scalzare Cragno per gli Europei

Il Corriere della Sera riflette sui possibili giocatori che Roberto Mancini, ct della Nazionale, convocherà per gli Europei. Potrebbe esserci Meret.

Secondo il quotidiano, infatti, Insigne e Di Lorenzo sono certi del posto nella lista mentre Meret e Politano no. Proprio il portiere, però, potrebbe vedere arrivare la convocazione del ct per gli Europei; questo nonostate il fatto che Cragno venerdì sera abbia giocato. Alex in questo caso sarebbe il terzo portiere, dietro Donnarumma e Sirigu.

L’altro incerto, Politano, ci crede fino all’ultimo per una convocazione, soprattutto dopo la doppietta contro il San Marino.

