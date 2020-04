CorSera – Serie A, la Uefa sta pensando ad un’altra soluzione per la ripresa

Il Corriere della Sera riporta le ultime sulla possibile ripresa del calcio e, indirettamente, della Serie A. Con la Uefa che ha un’altra idea in mente.

Resta il fatto che il campionato è sempre di più appeso ad un filo per la possibile ripresa. In seno alla FIGC, inoltre, si sta prendendo in considerazione anche l’idea sul cosa fare nel caso in cui il campionato si concludesse. Il tutto sarà fatto nel prossimo Consiglio Federale, in programma l’8 maggio.

Dalla Uefa, e da Nyon, infine arriva un’altra idea sulla possibile ripresa. Infatti, è possibile che la Uefa stia prendendo in considerazione l’idea di far ripartire il tutto a settembre e lì si ricomincerà da dove si è fermati.

