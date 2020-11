CorSera – Serie A, si vota per gli 1,7 miliardi di Cvc-Advent-Fsi

Il Corriere della Sera parla della questione dei fondi della Serie A, con i club che sono in difficoltà dato il periodo di emergenza.

I club della Lega Serie A, infatti, si trovano costretti a dover scegliere tra l’accettare i fondi delle private equity o di andare sempre più in crisi. Questo dopo che il Governo ha deciso di non ascoltare la richiesta di aiuti e le spese sempre più in aumento per applicare il protocollo. Oggi, a partire dalle ore 13, i presidenti si riuniranno in un hotel a Roma per discutere e votare la proposta di Cvc-Advent-Fsi da 1,7 miliardi di euro per il 10% della media company.

A sollevare alcune perplessità è il presidente della Lazio Lotito, soprattutto per quanto riguarda le neo-promosse. Dove non si trova accordo è sulla distribuzione delle risorse; un dibattito che vede le grandi società voler accedere a fondi più contenuti ma prolungati nel tempo mentre le piccole vogliono monetizzare il prima possibile, riferisce il quotidiano. Se la partnership sarà approvata oggi, per il nuovo anno si chiuderà il tutto e poi si dovranno vendere i diritti per il triennio 2021-2024.

Qualcuno, chiude il Corriere della Sera, ha riferito che “Stiamo uscendo dal porto con la tempesta perfetta“.

