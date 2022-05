Corsi: “ Le due vittorie contro il Napoli sono frutto della casualità. Viti piace a Giuntoli”

Poi mi sa che Viti non ce la faremo a trattenerlo. Giuntoli, già a dicembre, ha espresso apprezzamento per lui. Poi c’è una squadra che ha un centrale sinistro in uscita e sta pensando a Viti. Se è la Juventus? No, è una squadra estera. Bayer Leverkusen? No, non è questo club.

Parisi, Bajrami o Asslani al Napoli? Non lo so, non so dirlo. Oggi non si parla di mercato, ma di pensieri, di idee di mercato. Non ci sono notizie in merito. Ora pensiamo alla partita con l’Atalanta, fondamentale anche in ottica mercato”.