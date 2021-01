Corsi, pres. Empoli: “Gattuso mi piace, uomo vero. Vogliamo fare lo sgambetto al Napoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli.

Di seguito il suo intervento:

“Da quanti anni guido l’Empoli? È il mio trentesimo anno. Mi avevano detto che era una cosa di qualche mese. Come faccio a trovare tanti ragazzi forti? Che ne so! Io ho avuto con me persone brave: allenatori, settore giovanile, dirigenti. Sono stato bravo a scegliere queste persone.

Napoli in Coppa Italia? Si viene lì per fare bella figura, poi i ragazzi sognano di battere il Napoli. Sono ragazzi (ride ndr). Io sogno di battere la Salernitana domenica prossima. In formazione sperimentale? Credo che per la maggior parte giocheranno quelli che giocano meno.

Consiglierei Sarri al Napoli? Gattuso mi piace quanto Sarri, anche se con Sarri ho avuto un bel rapporto. Tornerebbe al Napoli Sarri? Non lo so. L’ho sentito? Sì, L’ho sentito un paio di volte, ma abbiamo parlato di ragazzini del settore giovanile. L’ho trovato con una certa energia. Gli ho detto di star pronto per rientrare. Gattuso, però, mi piace molto come persona. Ha dei valori e li esterna e li comunica molto bene.”



