Corsi, pres. Empoli: “Spalletti è abituato alle pressioni”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato di Luciano Spalletti.

Questo il suo intervento alla radio:

“Da giovane ho convissuto con Spalletti per tanti anni. Ieri è venuto a vedere anche la nostra partita ma mi hanno detto fosse in incognito. De Laurentiis mi piace molto, Luciano è un amico oltre che un grande allenatore. E’ abituato alle pressioni.

Spalletti è una persona curiosa e pronta ad accogliere le novità tecniche. Può proporre più moduli. Gli chiedo spesso dei consigli. Ho sentito Giuntoli recentemente ma non abbiamo parlato di Parisi ma di calcio in generale. Non abbiamo parlato neanche di Dionisi.“

