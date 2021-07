CorSport, De Pauli: “Koulibaly al Real? I Blancos non sembrano interessati a prendere né lui né Fabian”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea De Pauli, corrispondente da Spagna e Portogallo per il Corriere dello Sport.

“Koulibaly al Real Madrid? La razionalità inviterebbe a pensare all’urgenza di un centrale. Il Real Madrid ha perso due centrali Campioni del Mondo in un’estate con Sergio Ramos e Varane. Nel primo caso i problemi fisici hanno suggerito il congedo, però ora è andato via anche Varane. Si ritrovano con Alaba e con Militao, preso dal Porto un paio di stagioni fa. Dietro di loro ci sono Nacho, affidabile ma non titolarissimo, e Jesus Vallejo, giovane che non si è mai ambientato e l’anno scorso era al Granada, non è un giocatore da elite. Ancelotti credo voglia un centrale ma l’ossessione di Perez sembra essere Mbappé.

Tutti i giornali ieri accompagnavano la notizia della vendita di Varane con la descrizione del fatto che non era in programma prendere un sostituto. La versione ufficiale è che non comprano nessuno. Vero anche che Koulibaly è sempre piaciuto e avere Ancelotti lì può far pensare ma, a oggi, il Real non sembra intenzionato a prenderlo. Ancelotti sa che può utilizzare Alaba ovunque ma la rosa inizia a essere un po’ risicata e il timore è che il progetto sia un po’ ridimensionato. Sembra che si stia andando verso il ribasso.

Fabian Ruiz? Ci sono due situazioni che si incrociano: da un lato la percezione che abbia rallentato la sua progressione, non ha disputato la sua migliore stagione perdendo pure la titolarità con la Spagna. Peraltro il prezzo di De Laurentiis non cambia e quindi nessuna squadra può spendere una qualità di denaro così elevata. Il Barcellona letteralmente non ha soldi, stanno lavorando sul rinnovo di Messi. Il Real Madrid avrebbe bisogno di un profilo come lui perché i centrocampisti iniziano a essere vecchiotti ma non credo che vogliano spendere in quella posizione perché stanno accumulando denaro per il sogno Mbappé. Non penso che nell’immediato si pensi a quest’operazione. Il Real ha offerto 20 milioni più Odegaard per lui? A me non risulta”.

