CorSport, Maksimovic ci ha ripensato: vuole restare a Napoli e aspetta l’offerta di ADL

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Nikola Maksimovic, difensore del Napoli.

Il serbo ha un contratto in scadenza a fine giugno e aveva scelto di non rinnovare con gli azzurri, per tentare una nuova esperienza. Ora, tuttavia, l’ex difensore del Torino ci avrebbe ripensato e vorrebbe restare in Campania: “Non ne farebbe una questione economica pur di continuare a giocare nel Napoli. Questa è la (strana) storia di Nikola Maksimovic: un giocatore libero, un parametro zero che da mesi ha interrotto la trattativa per il rinnovo del suo contratto con De Laurentiis e che dopo una serie di prestazioni sottotono è stato anche preso di mira dai tifosi. Questa è la storia di un uomo che se potesse tornerebbe indietro a razzo: per amore di Napoli”.

