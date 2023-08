Cosa ha detto Rudi Garcia nel post gara

Le dichiarazioni del tecnico azzurro dopo i tre punti conquistati nella gara contro il Frosinone

“Partire bene è importante. La mia ammonizione? Il benvenuto in Italia (ride ndr). Sapevamo che i padroni di casa potevano fare pressing alto, noi abbiamo giocatori veloci. Siamo stati bravi a ribaltarla. Ho visto una squadra che ha voglia, che ha fame e motivazione. Un grande in bocca al lupo a Luciano Spalletti per il suo nuovo ruolo di Ct dell’Italia. Cajuste? Alcuni giocatori, quelli che hanno giocato meno, erano a debito di ossigeno. Jens è stato sfortunato poi si è ripreso. Ho gestito i cartellini gialli con le sostituzioni. La difesa meno brillante? Alex Meret ha passato una serata tranquilla. Ho ribadito a Osimhen/Zielinski cio’ che volevo da loro per la linea difensiva. Il secondo tempo, anche con Anguissa, ho visto cose migliori. Piotr Zielinski molto felice e sorridente, stasera ha dimostrato quanto è importante per noi . Ostigard a centrocampo? Può essere utile la sua fisicità. Può aiutarci. Di Lorenzo molto importante per la nostra squadra, si è visto anche stasera. Dopo la sosta per la nazionale avremo modo di mettere in campo anche gli altri. Victor Osimhen? Un trascinatore assoluto!”

