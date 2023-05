Cosa rischia la Juventus: cosa dicono gli art.4 e art.6 del Codice di Giustizia Sportiva

La Juventus è stata deferita dl Procuratore Federale della FIGC per il filone di indagini che riguarda la manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e la partnership con altri club.

Partiamo dall’art.6 del CGS.

Art. 6 Responsabilità della società.

1. La società risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.

Passiamo ora a quello più interessante, l’art.4 e le sanzioni previste.

1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui

all’art. 8 (Sanzioni a carico delle società) comma 1, lettere a), b), c), g):

a) ammonizione;

b) ammenda;

c) ammenda con diffida;

g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace

in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte,

nella stagione sportiva seguente;

e di cui all’art. 9 (Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società) comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).

a) ammonizione;

b) ammonizione con diffida;

c) ammenda;

d) ammenda con diffida;§

f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro.

