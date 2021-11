Cosa serve all’Italia per qualificarsi ai Mondiali

Dopo l’1-1 dell’Olimpico, Italia e Svizzera restano appaiate in testa alla classifica del gruppo C con 15 punti, frutto di quattro vittorie e tre pareggi a una giornata dalle fine delle qualificazioni europee al Mondiale.

IL REGOLAMENTO

Soltanto la prima si qualifica direttamente alla fase finale di Qatar 2022, mentre la seconda dovrà passare dai playoff in programma dal 24 al 29 marzo con due gare secche da vincere entrambe.

In caso di arrivo a pari punti contano nell’ordine: differenza reti generale, numero di reti segnate, punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, numero di gol segnati negli scontri diretti, gol segnati in trasferta negli scontri diretti, classifica fair-play e sorteggio.

LE COMBINAZIONI

Lunedì sera c’è l’ultima giornata con Svizzera-Bulgaria e Irlanda del Nord-Italia.

Se la Svizzera perde, l’Italia si qualifica anche con una sconfitta, a patto che resti in vantaggio nella differenza reti. Al momento gli Azzurri hanno una migliore differenza reti: +11 (13 gol fatti e due subiti) contro il +9 (11 rete segnate e due subite) dei rossocrociati.

Se la Svizzera pareggia, all’Italia basta un punto per qualificarsi.

Se la Svizzera vince, l’Italia deve fare altrettanto restando in vantaggio nella differenza reti.Perché, in caso di parità nella differenza reti, passerebbe la Svizzera grazie al gol segnato oggi in trasferta dopo lo 0-0 dell’andata a Basilea.

