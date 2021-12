Così dieci esperti: “L’Inter non ha bisogno di nulla, Boga grande colpo, ecco cosa serve al Napoli”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul mercato delle big di Serie A con 10 esperti del campionato italiano. Questi i passaggi più interessanti.

Lele Adani: “Scamacca alla Juve sarebbe il colpo di gennaio. . Il Napoli deve invece sostituire Manolas, ma io farei un pensierino anche a un terzino sinistro, dato che Ghoulam non pare offrire garanzie come vice Mario Rui”.

Fulvio Collovati: “Atalanta si è mossa molto bene: con Boga ha acquistato il tipo di giocatore che le serviva, Gasperini avrà a disposizione un elemento pronto a fare il titolare. Al Napoli servono un difensore centrale e un terzino sinistro”.

Franco Causio: “L’Inter a gennaio non ha bisogno di nulla, è a posto. L’Atalanta con Boga ha fatto un ottimo affare. Discorso Napoli: perde quattro giocatori perché va considerato anche Ounas. Non è una roba da poco”.

Massimo Mauro: “Penso che Scamacca cambierebbe il destino di tante squadre. L’Inter non deve cedere nessuno, al Milan serve un centrale e una punta più giovane, bene Boga all’Atalanta. Napoli: un difensore e un centrocampista più che un attaccante, perché per me Koulibaly e Anguissa pesano più di Osimhen”.

Rolando Maran: “Boga è un brande colpo, credo che la Juventus stia costruendo un ciclo nuovo, l’Inter ha cambiato poco e ha sostituito bene i due super giocatori che sono partiti. Resta la favorita per la vittoria finale ed è la squadra da migliorare meno. Il Napoli è in una situazione in cui va a perdere per la coppa d’Africa tre uomini che sono davvero difficili da rimpiazzare. Koulibaly, Anguissa e Osimhen formano l’ossatura della squadra”.

Antonio Di Gennaro: “Boga acquisto importante. La Juve deve sfoltire e fare un po’ di cassa. Il Napoli perde quattro uomini per un mese, ma, soprattutto, va monitorata la situazione di Mertens. Se rompe con Spalletti serve una punta. Petagna non è un titolare”.

Dario Marcolin: “Alla Juve manca il centravanti. Dei ritocchi servono a quasi tutte le big, fatta eccezione per

l’inter che ha più ricambi nei reparti e ha trovato il perfetto equilibrio tra la fese difensiva e quella offensiva. Il Napoli deve far qualcosa dietro a sinistra, necessita di un ricambio di Mario Rui”.

Alessandro Altobelli: “Alla Juve servono un attaccante e un paio di centrocampisti che portino gol ad Allegri. E’ il Napoli la squadra che più ci perderà dalla Coppa d’Africa”.

Eraldo Pecci: “Purtroppo Diego Maradona non viene più in Italia. Purtroppo il campionato italiano non attira più le grandi stelle internazionali. D’altronde si era puntato sul ritorno di diversi allenatori di successo più che sui giocatori. Il Napoli e il Milan hanno l’incognita della Coppa d’Africa che porta via loro diversi elementi fondamentali. E a gennaio nessuno potrà permettersi Maradona… “.

Gianni De Biasi: “Penso che sia Vlahovic l’uomo che possa cambiare il destino di questo campionato. Se restasse in Italia ovviamente…Alla Juventus serve un leader a centrocampo. Il Napoli perderà tre pedine fondamentali in vista della Coppa d’Africa. Il lavoro di Spalletti finora è stato eccellente, qualcosa servirà in quel periodo per tenere la squadra in zona scudetto”.

Comments

comments