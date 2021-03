L’allenatore del Crotone, Serse Cosmi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

“Vergognosi gli attacchi a Gattuso. Quando ha avuto i calciatori a disposizione ha fatto bene. Ora non è magia ma ha ritrovato chi gli è mancato, questo le persone sensate non potevamo non saperlo. Non di può giocare senza giocatori. Con la stessa sincerità dico che per me non poteva comunque lottare per lo scudetto.”

