Costa, sottosegretario Salute: “Mascherina sempre indossata allo stadio”

Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, si è soffermato sull’uso della mascherina allo stadio nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole in merito:

“Quando abbiamo riaperto gli stadi, c’era l’obbligo di indossare la mascherina ma purtroppo tanti non lo facevano. Su questo tema lancio un appello: la mascherina va indossata sempre, anche allo stadio le regole vanno rispettate. Chi oggi è vaccinato può contagiarsi, ma con conseguenze molto lievi. L’80% di chi è ricoverato in terapia intensiva non è vaccinato

