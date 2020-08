Costacurta: “Camp Nou particolare, ma senza tifosi è già un vantaggio”

Alessandro Costacurta protagonista di una lunga intervista sulle pagine de Il Mattino, dove parla della sfida che attende questa sera il Napoli.

A seguire le parti salienti dell’intervista:

“La partita di questa sera mi ricorda quella dell’88-89 contro la Stella Rossa. Stesso risultato e per un’ora subimmo la pressione; sono sicuro che il Napoli si ritroverà nella stessa situazione. In ogni caso, stasera il Napoli se uscirà, lo farà a testa alta. Spero che Insigne sia al meglio perché è l’uomo in più della squadra perché sarebbe un peccato perderlo per questa partita, l’Insigne dell’ultimo periodo mi è piaciuto tantissimo e può fare la differenza.

La fortuna del Napoli è quella di avere una panchina all’altezza, nel caso in cui non ci sarà Insigne. Ad esempio Lozano mi è piaciuto molto quando è entrato e potrebbe creare non poche difficoltà al Barcellona. Gattuso cercherà di dare la consapevolezza che non si affronta il Barça più forte degli ultimi tempi ed è il primo a pensare che può essere possibile riuscire a raggiungere un traguardo storico.

Aggredire alto il Barcellona per tu,tta la partita sarebbe un’errore, ma dovrà essere bravo il Napoli a farlo quando ci sarà il momento giusto. Per quanto riguarda il Camp Nou, per il Napoli è già un vantaggio giocare senza tifosi perché mettono una pressione incredibile in casa; il campo poi è strano, l’erba è unica e l’acqua artificiale lo rende sempre zuppo e questo rende tutto più difficile per chi non è abituato.

Stasera mi aspetto che i due centrali facciano una partita straordinaria e che Mertens faccia qualcosa in più.”

Per l’intervista completa si rimanda all’edizione odierna de Il Mattino.

