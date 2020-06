Costacurta: “L’Inter partirà forte ma vedo ancora favorito il Napoli”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ora opinionista per Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della gara tra Napoli ed Inter.



Le due squadre si affronteranno, al San Paolo, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, con gli azzurri che hanno vinto la gara d’andata con il risultato di 1-0. “Con Juve-Milan abbiamo visto quanto è difficile ripartire. L’Inter vorrà ripartire forte, come tutti immaginiamo, ma la prima è difficile per tutti. Io vedo ancora favorito il Napoli: sia per il risultato dell’andata, ma anche perché vedo la formazione e vedo che ha tanti piccolini e fisicamente questo agevolerà il Napoli. Sarà una gara equilibrata, abbiamo visto quant’è dura ripartire dopo 3 mesi. Non è una situazione normale”

