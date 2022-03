Costacurta: “Tutto questo entusiasmo per le ultime partite del Napoli non lo vedo, campionato molto equilibrato”

L’ex difensore del Milan ‘Billy’ Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino oggi in edicola.

“Scudetto? Il solo fatto che ci sia una lotta con più squadre è una bella notizia per il campionato italiano. Dopo anni abbiamo un campionato finalmente molto equilibrato.

Napoli-Milan? Non credo che cambierà molto se dovesse vincere una o l’altra, perché è un campionato nel quale le squadre non hanno la continuità per 6 o 7 vittorie di fila. Il campionato non si deciderà negli scontri diretti.

Per il Milan tutto dipenderà dalla brillantezza e dalla coesione della squadra. Più che stanca, a me è sembrata una squadra che tentava di fare le cose ma non le riuscivano. Non tutti i giocatori hanno la struttura, la preparazione,

l’esperienza e la capacitàdi di gestire il momento

Il Napoli? Onestamente tutto questo entusiasmo per le ultime partite non lo vedo. È vero, ha fatto un filotto a metà gennaio. Ma poi sono arrivati il pareggio con l’Inter, quello con il Cagliari e le due sfide contro il Barcellona. Non vedo il Napoli in una forma straordinaria. Detto questo, sta facendo comunque un bel campionato.

Napoli e Milan non hanno uno che li trascina, ma hanno tanti giocatori che possono risolvere le partite. O anche

essere decisivi in senso negativo perché si assentano.

Pioli ha dato il senso di squadra a un gruppo di individualisti. Spalletti sta togliendo alibi a un ambiente che in un certo senso li ha sempre trovati. È arrivato in una squadra che è perfetta per vincere il campionato”.

