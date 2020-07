Coutinho in vacanza a Napoli: Allan gli fa da Cicerone

Coutinho, dopo la fine della Bundesliga, sta trascorrendo le vacanze a Napoli con un cicerone d’eccellenza come il connazionale e amico Allan.

Il trequartista del Bayern Monaco ha scelto la capitale campana per passare le sue vacanze con una compagnia speciale: Allan.

Ieri sera Sushi in un noto ristorante e oggi in barca a Capri.

Naturalmente i tifosi non hanno perso occasione per invadere i social chiedendosi se ci fosse qualcosa in più di una semplice vacanza… Staremo a vedere.

