Covid-19: l’Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 con i principali punti e link per scaricare gli allegati

L’ordinanza prevede:

– Per le attività commerciali, riaprono i “servizi alla persona” (parrucchieri, barbieri, centri estetici..), le attività commerciali al dettaglio, i bar (con servizio al banco, non ancora ai tavolini). La ristorazione ripartirà dal 21 maggio prossimo.

– Riaprono musei, biblioteche, luoghi cultura.

– Per gli esercizi commerciali si autorizza e si raccomanda l’apertura dalle 7 alle 23, senza obbligo di chiusura domenicale.

– Per quanto riguarda le attività sportive è consentito il tennis e tutte le attività sportive con distanziamento di almeno due metri; anche circoli e associazioni sportive.

– Restano chiuse piscine e palestre fino al 25 maggio.

– Nell’ordinanza sono illustrate le linee guida da seguire.

– Si conferma l’obbligo della mascherina all’aperto.

Scarica il testo dell’ordinanza e gli allegati 👇

