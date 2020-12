Covid: a metà Gennaio potrebbero riaprire palestre e piscine

Il 15 Gennaio è fissata la scadenza dell’attuale Dpcm e si sta già discutendo delle possibili riaperture di Palestre e Piscine.

La possibilità che si ritorni in palestra è condizionata ad una serie di precauzioni e regole che si stanno mettendo nuovamente a punto. In discussione c’è la possibilità di contingentare ulteriormente il numero degli ingressi, ma anche quello di impedire ai clienti di poter accedere agli spogliatoi. Entro il 6 gennaio gli scienziati contano di elaborare nuove proposte che si stanno studiando insieme agli esperti del ministero dello Sport – per garantire il rapporto uno a uno, con l’insegnante che svolgerebbe solo lezioni singole. Nelle piscine si sta valutando una persona per corsia. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sa bene che le scelte del governo saranno condizionate dall’andamento della curva epidemiologica, ma il lavoro di questi giorni mira proprio a far inserire nella lista delle riaperture almeno quelle specialità che possono essere svolte in maniera individuale.

Fonte Corriere della Sera

