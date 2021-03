Covid, il Napoli ricorda le vittime: “Non vi dimenticheremo mai”

Nel corso della Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid, il Napoli ha voluto ricordare tutte le persone scomparse.

La società azzurra ha pubblicato, su tutte le sue piattaforme social, un messaggio in onore dei caduti, con una speranza per il futuro: ““Non dimenticheremo mai chi ci ha lasciato. Torneremo insieme per ricordarvi”.

Non dimenticheremo mai chi ci ha lasciato.

Torneremo insieme per ricordarvi 🙏🏻 #18Marzo#GiornataNazionaleVittimeCovid19 pic.twitter.com/U7LxFuAnab — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 18, 2021

