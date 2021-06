Covid in Inghilterra: record contagi da febbraio. Italia-Austria si gioca a Londra

La situazione relativa al Covid in Inghilterra comincia a creare allarme. Sabato l’Italia sfiderà l’Austria proprio a Londra.

Nonostante la conferma che la final four di Euro 2020 si giocherà come da programma a Londra, la paura cresce. In particolare, a preoccupare è la variante Delta (quella indiana) del Covid-19; nelle ultime 24 ore sono risultati positivi in 16.135.

Questo è il dato più alto in assoluto registrato in Inghilterra dal 2 febbraio. L’Italia, infine, partirà proprio in direzione Londra in questi giorni per disputare l’ottavo di finale contro l’Austria al Wembley.

Comments

comments