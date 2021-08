Covid: la Premier blocca la partenza dei calciatori per le Nazionali

La Premier League, grazie all’appoggio di 19 club, ha deciso di bloccare la partenza dei calciatori appartenenti alle Nazionali inserite nella lista rossa.

I calciatori facenti parti di queste Nazioni, infatti, sconterebbero al loro ritorno una quarantena di due settimane che influenzerebbe non solo la forma fisica degli atleti ma anche la stagione dei rispettivi club.

A causa della quarantena, infatti, i calciatori, sarebbero circa 60, salterebbero due turni di campionato, uno di Coppa di Lega e uno delle Coppe Europee.

La Premier League è la prima Lega a fare un passo importante per preservare sia i calciatori che i club iscritti al massimo campionato. Chiaramente anche gli altri campionati potrebbero seguire questo esempio e potrebbero farlo anche in occasione della Coppa d’Africa in programma a gennaio. Se così fosse, infatti, il Napoli ad esempio non dovrebbe fare a meno di Osimhen e Koulibaly in una fase fondamentale della stagione.

