Covid, la Sanofi produrrà il vaccino della Pfizer-BioNTech

Il Sole 24 ore riporta una svolta importante nella produzione dei vaccini anti-Covid, in particolare quello della Pfizer-BioNTech che è il più richiesto.

Tra l’altro la Pfizer-BioNTech ha avuto un ritardo nelle consegne del vaccino anti-covid e questo ha scatenato tutta l’UE; in questi ultimi giorni, infatti, c’è stato anche l’intervento della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, per questo ritardo.

La Sanofi è scesa in campo, riporta il portale del quotidiano, e ha messo a disposizione le sue linee di produzione per produrre il vaccino. Si parla di oltre 125 milioni di dosi di vaccino che possono essere prodotte e le prime dosi dovrebbero arrivare in estate. Un vero e proprio asse franco-tedesco per i vaccini. A quanto pare, infine, le prime dosi sono destinate ai cittadini comunitari.

