Covid: Lazio-Torino rilancia la sfida Lega Serie A-ASL

Dopo il caso Juventus-Napoli torna di scena la sfida tra la Lega di Serie A e l’ASL legata alla disputa o meno di una partita di campionato.

Dopo il rinvio di Torino-Sassuolo per il focolaio scoppiato in casa granata, l’oggetto del contendere è la partita Lazio-Torno in programma domani sera alle ore 18:30 allo stadio Olimpico di Roma.

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’ per la Lega di Serie A la partita va giocata considerando che nel gruppo squadra del Torino non sono state riscontrate nuove positività al covid.

Per l’ASL invece la gara non dovrebbe giocarsi visto che solo alla mezzanotte di oggi scade il termine del permesso per lo svolgimento degli allenamenti individuali consentiti però senza rompere l’isolamento domiciliare imposto ai calciatori del Torino.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

