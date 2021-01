Covid, L’EMA dà l’ok al vaccino di AstraZeneca dai 18 anni in su

Notizie importanti sul fronte vaccini anti-Covid. L’EMA ha dato il proprio assenso al vaccino di AstraZeneca per l’Europa.

Il ministro Speranza ha commentato così la notizia:

“L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Astrazeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e sicuro ci da’ più forza nella campagna di vaccinazione.”

L’EMA, inoltre, ha rilasciato una nota dove spiega che il vaccino è possibile darlo a chi ha tra i 18 anni ed i 55. In più è possibile somministrarlo anche agli over 55, anche se non ci sono ancora molti dati. A seguire la nota in merito:

“Può essere utilizzato per gli over 55 anche se non ci sono ancora molti dati poiché la maggior parte dei partecipanti ai test avevano un’età compresa tra i 18 e i 55 anni.”

La direttrice dell’EMA ha commentato così:

“Non sappiamo ancora se il vaccino AstraZeneca sia efficace di fronte alle varianti ed abbiamo chiesto all’azienda di fornire dati, come abbiamo fatto con le altre case farmaceutiche.”

