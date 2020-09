Covid, Ricciardi: “Tamponi ogni 4 giorni? Valutiamo alternative. Riapertura stadi impensabile”

“Il tampone ogni quattro giorni per i calciatori era una misura pensata per il calcio ultra professionistico e per la serie A, che poi è stata estesa alle serie inferiori senza che noi fossimo interpellati. Noi possiamo tarare, sempre sulla base dell’evidenza scientifica, delle misure che allo stesso tempo siano sicure ma anche sostenibili da parte di squadre dilettantistiche o che non hanno le stesse possibilità della serie A. Per la serie A per il momento rimangono i quattro tamponi, però visto che la misura in qualche modo incide in maniera forte sulle mucose dei calciatori, perché avere un tampone ogni quattro giorni è qualcosa che comunque ha un impatto, stiamo analizzando delle alternative.

In questo momento assembramenti di massa che coinvolgono migliaia di persone non sono pensabili. In questo momento bisogna vedere l’effetto dell’apertura delle scuole, poi riconsiderare la riapertura di assembramenti un po’ più grandi. Ma certamente, fino a quando non avremo un vaccino o una terapia specifica, portare decine di migliaia di persone, tutte insieme, a contatto uno con l’altra, non è possibile. Aperture parziali invece potranno esserci ma l’apertura non deve essere fine a se stessa, ma va tutela sia nel momento di accesso sia nel momento di deflussso. Ovviamente si tratta di un consiglio tecnico scientifico poi, come è noto, e come è stato evidente con le discoteche, i presidenti di Regione possono prendere anche decisioni alternative. Il problema è che si rimette in circolazione il virus”.