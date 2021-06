Il centrocampista cileno dell’Inter Arturo Vidal è risultato positivo al covid ed è stato ricoverato in un Ospedale cileno.

Lo staff medico della nazionale cilena ha chiarito che la positività è stata riscontrata durante la visita preventiva e che ha il centrocampista è stato separato dagli altri calciatori.

Vidal non è quindi disponibile per la gara valida per la qualificazione ai mondiali del Qatar del 2022 Argentina-Cile in programma venerdì 4 giugno alle 2:00 ora italiana.

Comments

comments