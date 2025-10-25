Cremonese Atalanta finisce in pari

Il posticipo serale tra Cremonese e Atalanta finisce in parità
Risultato finale 1-1
Il posticipo serale tra Cremonese e Atalanta finisce in parità
Risultato finale 1-1
Kevin De Bruyne: segna e si infortuna al 34′
Antonio Conte dopo la vittoria con l’Inter:”Vecchi e nuovi ci dobbiamo integrare: l’importante è sempre lo spirito di squadra”
Napoli. Conte:”Non era il giorno di morire”.
Chivu dopo la sconfitta:”Ci siamo disuniti e abbiamo perso energie”
Anguissa:” Non sono i moduli a fare la differenza! Ci vuole altro”,
Buongiorno dopo il match:”Vittoria di forza del gruppo”
I risultati del pomeriggio in serie A
Live-NAPOLI-INTER: gli azzurri battono l’Inter e si riprendono la vetta della classifica (3-1, 33′ De Bruyne; 54′ McTominay; 59′ Calhanoglu; 66′ Anguissa)
Giovanni Manna: “9 acquisti? Scelta condivisa, ora va ritrovata l’alchimia”
Le formazioni di Napoli-Inter: le scelte di Conte