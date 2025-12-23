Cremonese-Napoli designati arbitro e Var

Il Napoli dopo la vittoria della Supercoppa domenica affronterà la Cremonese
Queste le designazioni arbitrali
La sestina completa:
ARBITRO: MARIANI
ASSISTENTI: BINDONI–TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: SOZZA
