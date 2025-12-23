Arbitri

Cremonese-Napoli designati arbitro e Var

Pubblicato il

Il Napoli dopo la vittoria della Supercoppa domenica affronterà la Cremonese


Queste le designazioni arbitrali

La sestina completa:

ARBITRO: MARIANI

ASSISTENTI: BINDONI–TEGONI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MAGGIONI

AVAR: SOZZA

